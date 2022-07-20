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    На улице Ставропольской в Самаре начали укладывать новое дорожное покрытие

    20.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    На улице Ставропольской в Самаре начали укладывать новое дорожное покрытие

    Работы проводят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты ООО «НПФ «XXI Век» обновляют участок улицы Ставропольской в границах XXII-го Партсъезда и Ново-Вокзальной. Здесь началась укладка нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия на площади 15 200 квадратных метров.

    На улице Ставропольской в Самаре начали укладывать новое дорожное покрытие

    — Если погода будет благоприятной, то за четыре-пять дней работы на участке планируем завершить. При этом полностью движение не перекрывается, — рассказал прораб подрядной организации Антон Галкин.

    На улице Ставропольской в Самаре начали укладывать новое дорожное покрытие

    Вровень с новым дорожным полотном будут 65 люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток — их продолжают поднимать на проектную высотную отметку.

    На улице Ставропольской в Самаре начали укладывать новое дорожное покрытие

    Все работы проводятся  с учетом погодных условий.

    — Когда идет дождь и после осадков, если покрытие еще не просохло, укладка асфальтобетона невозможна. А таких дней и ночей в этом сезоне было уже очень много. В частности, минувшей ночью шел ливень. Чтобы соблюсти график и при этом выполнить работы с надлежащим качеством, ремонт осуществляется в круглосуточном режиме. Преимущественно, конечно, в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта в дневные часы. Но если днем выдается солнечная и сухая погода, то подрядчик, не теряя времени, включает в работу асфальтоукладчик и остальную технику, — пояснил директор МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. — Контроль продолжается также в круглосуточном режиме, причем не только в ходе ремонта. На тех участках, где с работами подрядчики уже справились, организована приемка.

    ТЭГИ:
    На улице Ставропольской в Самаре начали укладывать новое дорожное покрытие

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