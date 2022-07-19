Он состоится в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, и будет приурочен к Дню работника торговли. Об этом сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале.

В первый день фестиваля гостей праздника будут развлекать ведущие. Также в программе выступления музыкальных и танцевальных коллективов, творческие и тематические программы. Запланирован и конкурс народного признания.

23 июля с 11:00 до 21:00:

ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам;

гастромаркет с дегустацией «Гриль а-ля рюс»;

мастер-классы по приготовлению на открытом огне по секретным ресторанным рецептурам;

интерактивная программа для детей;

призы и подарки от партнеров и участников ярмарки;

концерт.

24 июля с 11:00 до 18:00 – ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам.