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    На площади Куйбышева пройдет фестиваль «Ярмарка вкусов»

    19.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    На площади Куйбышева пройдет фестиваль «Ярмарка вкусов»

    Он состоится в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, и будет приурочен к Дню работника торговли. Об этом сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале.

    В первый день фестиваля гостей праздника будут развлекать ведущие. Также в программе выступления музыкальных и танцевальных коллективов, творческие и тематические программы. Запланирован и конкурс народного признания.

    23 июля с 11:00 до 21:00:

    • ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам;
    • гастромаркет с дегустацией «Гриль а-ля рюс»;
    • мастер-классы по приготовлению на открытом огне по секретным ресторанным рецептурам;
    • интерактивная программа для детей;
    • призы и подарки от партнеров и участников ярмарки;
    • концерт.

    24 июля с 11:00 до 18:00 – ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам.

    ТЭГИ:
    На площади Куйбышева пройдет фестиваль «Ярмарка вкусов»

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