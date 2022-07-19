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    В Самарском политехе открылась художественная выставка студентов

    19.07.2022

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    В Самарском политехе открылась художественная выставка студентов

    Творческие проекты представили студенты кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство», сообщается на официальном сайте вуза. Они стали участниками и призерами II тура Всероссийской олимпиады по рисунку и живописи, который прошел в апреле на базе политеха.

    — Эта выставка, как и олимпиада, уже стала традиционной для нашей кафедры. Каждый год мы собираем работы талантливых студентов из разных городов. В этом году, помимо наших ребят, участниками стали представители Саратовского и Ульяновского государственных технических университетов, Тольяттинского государственного университета и Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, — рассказала доцент Мария Китаева.

    На создание своих проектов участники потратили 12 часов. Картины охватывают спектр жанров и техник изобразительного искусства от классических академических постановок до современной графики и авангардной абстрактной живописи. Выставка будет работать в 13 корпусе университета (Чапаевская, 225А) до начала учебного года.

    Фото: официальный сайт Самарского политеха

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    В Самарском политехе открылась художественная выставка студентов

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