Событие пройдет в Самаре во второй раз с 23 сентября по 2 октября, сообщает sovainfo.ru. Организатор фестиваля — Самарский театр оперы и балета, автор концепции и художественный руководитель — Алексей Трифонов.

Фестиваль откроет премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки» (16+), а итальянская виолончелистка Мириан Пранди вместе с симфоническим оркестром Самарской филармонии исполнит произведения Дмитрия Шостаковича, Луиджи Далапикколлы и других композиторов XX века (12+).

Солисты Openso und Orchestra (Москва) при участии художника Дмитрия Гутова сыграют струнные квартеты Шостаковича, Мосолова и Локшина, а также расскажут о связи академической музыки и визуальных искусств (12+).

Актер Сергей Маковецкий вместе с оркестром и хором Самарского оперного театра исполнит литературно-музыкальную композицию «Условно убитый» (12+) по раннему произведению Дмитрия Шостаковича и другим композиторам XX века. А дирижер Федор Леднев (music Aeterna) будет управлять тольяттинским оркестром на концерте произведений советских композиторов (12+).

В рамках фестиваля пройдут гастроли театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. Труппа устроит вечер балетов на музыку Леонида Десятникова L.A.D. (12+), партию фортепиано исполнит Алексей Гориболь.

В этом году несколько концертов пройдут также в Тольяттинской филармонии. Более подробно ознакомиться с программой можно здесь.