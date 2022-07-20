В структуре «Крыльев Советов» будет создан трансферный комитет, сообщает информационный портал volga.news. Все предыдущие партнерские связи будут сохранены и сделки будут свершаться в другом, более широком спектре возможностей. При этом должна быть улучшена селекция.

В футбольном клубе также будет создана должность директора по развитию и молодежному футболу. Этот специалист станет отвечать за процесс взаимодействия академии клуба и молодежного состава «Крыльев Советов».

Еще управленческая команда дополнится советником и первым заместителем генерального директора.