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    В «Крыльях Советов» появится трансферный комитет

    20.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В "Крыльях Советов" появится трансферный комитет

    В структуре «Крыльев Советов» будет создан трансферный комитет, сообщает информационный портал volga.news. Все предыдущие партнерские связи будут сохранены и сделки будут свершаться в другом, более широком спектре возможностей. При этом должна быть улучшена селекция.

    В футбольном клубе также будет создана должность директора по развитию и молодежному футболу. Этот специалист станет отвечать за процесс взаимодействия академии клуба и молодежного состава «Крыльев Советов».

    Еще управленческая команда дополнится советником и первым заместителем генерального директора.

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    В "Крыльях Советов" появится трансферный комитет

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