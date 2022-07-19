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    В России оформили 32 тысячи карт болельщика

    19.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В России оформили 32 тысячи карт болельщика

    Еще 37 тысяч человек подали заявления на «Госуслугах» и прошли этап проверки информации в анкетах. Теперь им нужно посетить МФЦ для подтверждения личности, сообщает информационный портал samaragis.

    Карта болельщика — это новое средство для эффективной регистрации билетов и абонементов на различные футбольные матчи РПЛ. Новую систему применяют уже в нескольких крупных городах страны, в том числе и в Самаре.

    Подать заявление на регистрации карты болельщика можно на портале «Госуслуги» и позже подтвердить свою личность в многофункциональном центре.

    ТЭГИ:
    В России оформили 32 тысячи карт болельщика

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