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    В Самарской области две тысячи кардиобольных обеспечили бесплатными лекарствами

    19.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области две тысячи кардиобольных обеспечили бесплатными лекарствами

    Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, обеспечиваются бесплатными лекарствами со дня выписки из стационара.

    В общей сложности более 16 тысяч «сердечников» в регионе получают медикаменты. Это делают в целях профилактики осложнений по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом страны Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.

    Стоит отметить, что с прошлого года увеличили срок выдачи бесплатных лекарств. Теперь он составляет два года, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

    Кабинеты льготного лекарственного обеспечения, которые располагаются практически во всех учреждениях кардиологического профиля, обеспечивают пациента на 30-90 дней с момента выписки из стационара необходимыми лекарствами, отметил главный внештатный специалист регионального минздрава по кардиологии, заместитель главврача областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова Дмитрий Дупляков.

    Программа не распространяется на пациентов с установленной группой инвалидности, которые получают необходимые лекарства по федеральной программе.

    ТЭГИ:
    В Самарской области две тысячи кардиобольных обеспечили бесплатными лекарствами

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