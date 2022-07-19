Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, обеспечиваются бесплатными лекарствами со дня выписки из стационара.

В общей сложности более 16 тысяч «сердечников» в регионе получают медикаменты. Это делают в целях профилактики осложнений по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом страны Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.

Стоит отметить, что с прошлого года увеличили срок выдачи бесплатных лекарств. Теперь он составляет два года, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

– Кабинеты льготного лекарственного обеспечения, которые располагаются практически во всех учреждениях кардиологического профиля, обеспечивают пациента на 30-90 дней с момента выписки из стационара необходимыми лекарствами, – отметил главный внештатный специалист регионального минздрава по кардиологии, заместитель главврача областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова Дмитрий Дупляков.

Программа не распространяется на пациентов с установленной группой инвалидности, которые получают необходимые лекарства по федеральной программе.