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— Я инвалид III группы. Имею ли право на компенсацию уплаченной премии по полису

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Маргарита Ризаева:

— Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования (федеральный закон от 6 декабря 2021 года №409 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Компенсацию вправе получить все инвалиды вне зависимости от группы, а также родители детей-инвалидов.

Льгота положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации.

Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не более трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

С 14 января 2022 года решение о выплате компенсации принимают территориальные органы Пенсионного фонда России.