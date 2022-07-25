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    Имеют ли право инвалиды на компенсацию уплаченной премии по полису ОСАГО

    25.07.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Имеют ли право инвалиды на компенсацию уплаченной премии по полису ОСАГО

    В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту info@sgpress.ru

    — Я инвалид III группы. Имею ли право на компенсацию уплаченной премии по полису

    Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Маргарита Ризаева:

    — Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования (федеральный закон от 6 декабря 2021 года №409 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

    Компенсацию вправе получить все инвалиды вне зависимости от группы, а также родители детей-инвалидов.

    Льгота положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации.

    Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не более трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

    С 14 января 2022 года решение о выплате компенсации принимают территориальные органы Пенсионного фонда России.

    ТЭГИ:
    Имеют ли право инвалиды на компенсацию уплаченной премии по полису ОСАГО

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