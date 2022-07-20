В СамГМУ разработан новый образовательный трек «Ожирение», сообщает официальный сайт самарского медицинского университета samsmu.ru. Он посвящен актуальной для современного развитого общества проблеме излишнего веса.

Избыточная масса тела и ожирение могут привести к ряду заболеваний:

сердечно-сосудистые (главным образом, болезни сердца и инсульт), которые являются самой распространенной причиной смерти;

диабет;

нарушения опорно-двигательной системы;

некоторые онкологические заболевания.

В образовательном центре будут рассматривать проблемы ожирения в научном плане. Будут изучены современные методы инструментальной и лабораторной диагностики. Специалисты расскажут, как можно уменьшать избыточный вес с помощью специальной физиотерапевтической коррекции образа жизни.

Образовательный трек станет доступным студентам СамГМУ на портале meddistant.ru в третьем квартале 2022 года.