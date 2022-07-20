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    В СамГМУ учат студентов смотреть на ожирение с точки зрения науки

    20.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В СамГМУ учат студентов смотреть на ожирение с точки зрения науки

    В СамГМУ разработан новый образовательный трек «Ожирение», сообщает официальный сайт самарского медицинского университета samsmu.ru. Он посвящен актуальной для современного развитого общества проблеме излишнего веса.

    Избыточная масса тела и ожирение могут привести к ряду заболеваний:

    • сердечно-сосудистые (главным образом, болезни сердца и инсульт), которые являются самой распространенной причиной смерти;
    • диабет;
    • нарушения опорно-двигательной системы;
    • некоторые онкологические заболевания.

    В образовательном центре будут рассматривать проблемы ожирения в научном плане. Будут изучены современные методы инструментальной и лабораторной диагностики. Специалисты расскажут, как можно уменьшать избыточный вес с помощью специальной физиотерапевтической коррекции образа жизни. 

    Образовательный трек станет доступным студентам СамГМУ на портале meddistant.ru в третьем квартале 2022 года.

    ТЭГИ:
    В СамГМУ учат студентов смотреть на ожирение с точки зрения науки

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