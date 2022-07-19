25, 28 июля и 1 августа поезд № 6003 Самара (отпр. 16:03) – Сызрань-1 (приб. 17:59) поедет по измененному расписанию Самара (отпр. 15:50) – Сызрань-1 (приб. 17:49).

В эти же дни поезд № 6539 Мирная (отпр. 18:01) – Новокуйбышевская (приб. 18:53) на участке Самара – Новокуйбышевская пойдет по измененному расписанию Мирная (отпр. 18:01) – Самара (18:26 — 18:36) – Новокуйбышевская (приб. 19:02).

Поезд № 6571/6573 Мирная (отпр. 18:56) – Звезда (20:22-20:37) – Сызрань-1 (приб. 22:05) пустят по измененному расписанию Мирная (отпр. 18:49) – Звезда (20:40-20:53) – Сызрань-1 (приб. 22:21).

Поезд № 6558 Сызрань-1 (отпр. 15:07) – Мирная (приб. 18:00) на участке Сызрань-1 — Самара проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 14:49) – Самара (17:16 — 17:35) – Мирная (приб. 18:00).

Поезд № 6562 Сызрань-1 (отпр. 18:14) – Мирная (приб. 21:05) проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 17:54) – Мирная (приб. 20:45).

26, 29 июля и 2 августа поезд № 6535 Самара (отпр. 7:38) – Новокуйбышевская (приб. 8:04) на участке Самара – Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 7:30) – Новокуйбышевская (приб. 7:56).

Кроме того, как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, 25, 26, 28, 29 июля, а также 1 и 2 августа внесли изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань-1.