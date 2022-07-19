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    Учащийся самарского политеха реконструирует паэлью и гаспачо

    19.07.2022

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    Учащийся самарского политеха реконструирует паэлью и гаспачо

    Третьекурсник высшей биотехнологической школы политеха Даниил Когай под руководством заведующей лабораторией кафедры «Технология и организация общественного питания» Марианны Ворониной и ведущего инженера Алены Гуляевой разработал новую рецептуру таких традиционных блюд европейской кухни, как паэлья, гаспачо, авголемоно. Результаты пищевого исследования опубликованы в журнале «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов», входящем в перечень ВАК, сообщает сайт samgtu.ru.

    Молодой студент с помощью технологии су-вид (метод приготовления еды в вакуумной упаковке) превращает многие традиционные пищевые рецепты в блюда новой формации, зачастую с немного видоизмененной текстурой и более насыщенным вкусом. Фокус-группа из числа учащихся в политехе студентов и преподаватели высшей биотехнологической школы по достоинству оценили новые рецепты молодого человека. Сравнивали сразу классические и авторские блюда. Комиссия определила высокое качество и вкусовую оригинальность.

    Фото: официальный сайт Политеха

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    Учащийся самарского политеха реконструирует паэлью и гаспачо

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