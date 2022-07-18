Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, К.Маркса в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверждении документации по планировке территорий (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

Приложение