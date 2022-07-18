В мае этого года состоялось заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Самарской области и Республики Беларусь. В конце июня губернатор Дмитрий Азаров с делегацией нашего региона побывал в дружественной стране с визитом. В ходе поездки были достигнуты определенные предварительные договоренности. Теперь гости из Республики Беларусь прибыли в Самару, чтобы обсудить детали сотрудничества и заключить ряд договоров. В рамках ответного визита было проведено несколько рабочих совещаний. Глава города Елена Лапушкина приняла участие во встрече, посвященной транспортным услугам.

На протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из важнейших торгово-экономических партнеров нашего региона. Проведенные переговоры показали, что точки роста существуют во многих сферах сотрудничества. Это, например, промышленная кооперация, автомобилестроение. На состоявшемся в пятницу итоговом совещании было подписано несколько соглашений. В том числе, между Торгово-промышленной палатой Самарской области и Борисовским заводом автотракторного электрооборудования. Документ касается производства и реализации автокомпонентов. Чуть раньше, неделю назад, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минским тракторным заводом и министерством сельского хозяйства Самарской области. В частности, оно подразумевает создание сервисного центра в Сызрани.

Еще одна тема, которой было уделено значительное внимание, — применение лифтового оборудования Могилевского завода в домах Самарского региона. Также обсуждалась возможность участия белорусских компаний в обеспечении нашей губернии качественными транспортными услугами. На состоявшемся по этому вопросу совещании речь шла, прежде всего, о капитальном ремонте трамвайных вагонов. Подобный опыт есть у компании «Белкоммунмаш» в Новосибирске, Елена Лапушкина и руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин изъявили желание изучить его. Кроме того, самарцам была представлена линейка техники, выпускаемой компаниями «МАЗ» и «Белкоммунмаш», в том числе низкопольные трамваи и троллейбусы. По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Калинина, в настоящий момент в нашем регионе задействовано около 360 единиц техники белорусского производства. Эти машины хорошо себя зарекомендовали. На совещании было решено проработать вопрос по приобретению электробуса. Его маршрут мог бы связать Самару с Южным городом и Новокуйбышевском.

— Мы записали для себя взаимные поручения, отметили, что нужно проработать на наших территориях и предприятиях Белоруссии, чтобы это сотрудничество было взаимовыгодным, — отметила Елена Лапушкина. — Нам предстоит разработать маршруты, проанализировать ценовую политику, понять, готова ли наша транспортная инфраструктура и ремонтные мастерские принять электрический транспорт из Белоруссии. Предварительные расчеты не займут много времени. Как только это будет сделано — скорее всего, через пару недель — мы отправим в Белоруссию конкретные цифры, чтобы их компании предложили нам возможные варианты.

Министр промышлености Республики Беларусь Петр Пархомчик подчеркнул, что политика представляемого им государства – быть как можно ближе к регионам, плотнее выстраивать взаимодействие в области промышленности, культуры, образования.

— Цель нашего визита – наладить взаимоотношения с правительством Самарской области, — пояснил Петр Пархомчик. — Мы поставили перед собой определенные задачи, наметили план действий. В частности, есть несколько очень заманчивых перспективных вопросов по сотрудничеству с «АвтоВазом». Возможно, скоро появится новый инвестиционный продукт, результат совместной деятельности Самарского региона и белорусской компании. Намечены и другие ближайшие и долгосрочные планы нашего взаимодействия.

Фотография: администрация Самары