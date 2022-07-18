В третье воскресенье июля в нашей стране отмечается День металлурга. В преддверии праздника на самарском металлургическом заводе прошло торжественное мероприятие. Здесь чествовали специалистов стратегически важной отрасли.

Сегодня «Арконик СМЗ» — таково официальное название предприятия — один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России.

Генеральный директор компании Михаил Спичак напомнил: 5 июля самарскому металлургическому заводу исполнилось 62 года.

— Это молодое предприятие, и у него интересная судьба. Нам есть чем гордиться, — подчеркнул Спичак. — Прежде всего это коллектив. За 62 года через завод прошло несколько поколений высококвалифицированных рабочих, инженеров, руководителей и ученых. Благодаря их труду наше предприятие — одно из лучших в Европе.

Михаил Спичак рассказал, как завод, сохраняя традиции, стремится наращивать объемы производства. Генеральный директор поблагодарил ветеранов предприятия, в том числе за помощь в сложное время.

И.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина зачитала собравшимся поздравление главы региона Дмитрия Азарова:

— Работа металлурга всегда пользовалась особым почетом и уважением. Самарский завод вносит весомый вклад в развитие промышленности и укрепление экономики как региона, так и России в целом. Металлургия по-прежнему остается одной из отраслей современной индустрии, без которой невозможно обеспечить высокий технический уровень машиностроения, нефтепереработки, агропромышленного и оборонных комплексов, медицины, добычи полезных ископаемых.

Глава Самары Елена Лапушкина пожелала сотрудникам предприятия продолжать двигаться вперед.

— В своей повседневной жизни вы мало задумываетесь о том, какую роль играет металлургия для государства. А роль колоссальная. Это и наша экономика, и технологическое развитие, и обороноспособность страны, — подчеркнула мэр. — Несмотря на санкции, сложности, которые сейчас стоят перед вами, нет сомнений, что этот период вы пройдете достойно.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, поздравляя коллектив АО «Арконик СМЗ», отметил:

— Из года в год завод показывает высокие производственные показатели. Хотя это не просто. Нас «потряхивало» в период пандемии, а последние месяцы стали серьезным испытанием для всех отраслей, в частности из-за санкционного давления. Но благодаря поддержке федерального центра, правительства Самарской области и слаженной работе промышленных предприятий нам удается находить противоядие против недружественных действий отдельных государств.

Сотрудникам АО «Арконик СМЗ» вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Двум специалистам указом министерства промышленности и торговли России присвоены звания «Почетный металлург».

Фотография: администрация Самары