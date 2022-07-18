Принятый федеральный закон «О госпабликах» обязывает органы власти не только наполнять необходимой информацией официальные сайты, но и вести аккаунты в социальных сетях. Жители Самарской области уже привыкли к тому, что могут написать сообщение в адрес главы администрации или министерства на той площадке, где им удобно общаться.

— Отрабатывать сообщения в соцсетях в нашем регионе начали задолго до принятия ФЗ «О госпабликах». По инициативе губернатора Самарской области еще в 2017 году муниципалитеты и областные министерства начали брать в работу вопросы из соцсетей. Дмитрий Азаров всегда подчеркивает, что таким образом жители могут быть ближе к власти и решать насущные вопросы напрямую, быстрее и эффективнее.

На сегодня при содействии ЦУР Самарской области в нашем регионе развивается проект «Политики новой волны». Главы 37 муниципалитетов, а также девяти внутригородских районов Самары завели свои личные страницы в наиболее популярных в нашем регионе соцсетях: вконтакте, одноклассниках, а также в телеграме. По сути, это дополнительно почти 140 официальных аккаунтов для обратной связи с жителями. Там ведется работа с комментариями, берутся в работу и личные сообщения. Сотрудники ЦУР контролируют, чтобы вопросы граждан находили решения, все официальные страницы подключены к системе «Инцидент Менеджмент», — отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Также в соцсетях представлены все министерства, муниципалитеты, внутригородские районы и департаменты областного центра. Таким образом, к моменту выхода федерального закона сетка госпабликов в нашем регионе насчитывает более 300 официальных страниц органов власти.

Популярность официальных площадок среди жителей растет. Из десяти тысяч сообщений граждан, которые ежемесячно отрабатывают органы власти Самарской области, каждое третье приходит с официальной площадки, в минздраве и минсоцдемографии половина инцидентов – это сообщения или комментарии в официальных группах этих ведомств. Таким образом, официальные страницы и паблики становятся весомой альтернативой независимым площадкам. Если люди ждут решения проблемы – они идут в официальные группы органов власти.

— За прошедшие четыре года органы местного самоуправления Самары выстроили систему взаимодействия с населением в социальных сетях. Пользуются популярностью паблики администрации города, департаментов и районов. Мы стараемся доносить социально значимую информацию в удобных для жителей форматах. Безусловно, продолжим эту работу и дальше. Она позволяет не только фиксировать и отрабатывать обращения, но и анализировать массив комментариев, выделяя наиболее острые проблемы и отношение людей к тем или иным решениям. Формируется картина основных точек напряжения, планируется работа с учетом наиболее острых моментов, — считает Елена Лапушкина, глава Самары.

— Социальные сети — удобный и доступный инструмент, который позволяет жителям своевременно, здесь и сейчас, информировать власть о той или иной проблеме, а нам, в свою очередь, оперативно реагировать на эти обращения и принимать меры по решению поставленных вопросов. Приведу пример. В этом году с наступлением дачного сезона мы открыли два новых автобусных маршрута между микрорайоном Шлюзовой и полуостровом Копылово — муниципальный и коммерческий. Расписание было опубликовано в социальных сетях, и мы сразу получили отклик от жителей: владельцы садовых участков на Копылово попросили нас добавить один утренний рейс, чтобы люди могли вовремя уезжать на работу. Мы проработали эти обращения с перевозчиком и урегулировали вопрос: расписание было откорректировано, с учетом пожелания жителей, их удобства, — отметил Николай Ренц, глава Тольятти.

Главы городов и районов Самарской области активно набирают подписчиков благодаря работе с комментариями. Лучший способ продвижения официального аккаунта – это качественная обратная связь и кейсы решенных вопросов, уверены представители муниципалитетов.

— Основная задача работы в социальных сетях в том, чтобы сделать работу чиновника понятной и открытой. Простота притягивает. Поэтому, когда жители видят, что глава ходит по тем же улицам, сталкивается с теми же проблемами и тратит большое количество времени и сил на решение городских вопросов, у них формируется доверительное отношение к власти. Они начинают активно заходить на страницу, узнавать об изменениях, писать о возникающих трудностях: например, об отключениях водоснабжения или электроэнергии. Нам это помогает сократить время реакции. За прошедшие три месяца руководства городом, в моем аккаунте в ВКонтакте количество подписчиков увеличилось с 700 человек до 12 тысяч. А мой профиль посетили в общей сложности 1,2 млн человек, — рассказывает Александр Кузнецов, глава Чапаевска.

Следующим шагом развития госпабликов на федеральном уровне станет принятие отдельного постановления правительства РФ, которое закрепит конкретные требования к ведению групп. В частности, в документе перечислят такие критерии, как периодичность публикации контента, применение визуальных элементов (карточки, видео) и преимущественное использование информационного стиля при написании постов. Сейчас перечень требований находится в разработке.

Важно отметить, что региональный ЦУР здесь также работает на опережение и уже 1,5 года проводит систематическое рейтингование официальных групп на предмет качества контента, вовлеченности пользователей в посты, работу с комментариями. Также на регулярной основе проводится обучение специалистов по обратной связи по повышению качества ведения официальных страниц органов власти Самарской области в соцсетях.