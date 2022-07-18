В Самаре задержали супружескую пару. Их подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых купюр, сообщает информационный портал samara.kp.

По версии следствия, они изготавливали поддельные денежные купюры у себя в квартире в Октябрьском районе. Женщина при этом работала в магазине и давала фальшивую сдачу пенсионерам.

В помещении оперативники обнаружили 95 купюр номиналом 100, 200, 500, 1000 и 2000 рублей. Полицейские конфисковали картриджи для печати, бумагу, лак для покрытия купюр и принтер. Часть поддельных денег супружеская пара выбросила в окно.

Подозреваемые находятся под арестом, было возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области