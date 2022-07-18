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    В Самаре поймали изготовителей фальшивых денег

    18.07.2022

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    В Самаре поймали изготовителей фальшивых денег

    В Самаре задержали супружескую пару. Их подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых купюр, сообщает информационный портал samara.kp.

    По версии следствия, они изготавливали поддельные денежные купюры у себя в квартире в Октябрьском районе. Женщина при этом работала в магазине и давала фальшивую сдачу пенсионерам.

    В помещении оперативники обнаружили 95 купюр номиналом 100, 200, 500, 1000 и 2000 рублей. Полицейские конфисковали картриджи для печати, бумагу, лак для покрытия купюр и принтер. Часть поддельных денег супружеская пара выбросила в окно.

    Подозреваемые находятся под арестом, было возбуждено уголовное дело.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    В Самаре поймали изготовителей фальшивых денег

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