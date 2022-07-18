Профилактика пожаров остается одним из приоритетов в летние месяцы. Обстановку в лесах Самары оценили в понедельник, 18 июля, на оперативном совещании в мэрии. Напомним: до 31 октября в городе установлен особый противопожарный режим. Действуют ограничения на въезд транспорта в леса.

Также запрещено разведение костров и сжигание мусора, в том числе на площадках, принадлежащих различным организациям, и на приусадебных, дачных участках.

— Сейчас горожанам рекомендуется особенно внимательно подходить к соблюдению правил пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрен штраф, — напомнили в администрации города.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку города к 1 сентября. Стоит задача: до начала нового учебного года завершить дорожный ремонт и восстановить благоустройство на объектах, где ведутся плановые перекладки теплосетей.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил уделить особое внимание состоянию территории на улице Ташкентской, в районе Стара-Загоры и проспекта Карла Маркса. Здесь нужно привести в порядок остановки и при необходимости отремонтировать тротуары.

Фотография: ГУ МЧС по Самарской области