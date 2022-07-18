Он состоится с 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне, пишет samaragis.ru. Кроме фестиваля, там пройдет слет лидеров общероссийского детско-молодежного движения авторской песни «Многоголосье», который официально внесен в программу Года культурного наследия народов России.

В рамках фестиваля пройдут концерты. Также на Грушинскую поляну вернется известный творческий проект «О!стров» фестиваля «Платформа» под руководством Андрея Козловского, автора знаменитого гимна «Гора, гори!».

Кроме того, состоится конкурс авторов-исполнителей, финальная часть которого впервые пройдет в виде открытого концерта на большой сцене. Победители, наряду с мастерами жанра, примут участие в знаменитом традиционном ночном концерте на Гитаре, который смогут онлайн посмотреть любители бардовской песни всей России.

Фестиваль бесплатный и состоится при поддержке правительства Самарской области. Более подробно познакомиться с программой можно в группе.