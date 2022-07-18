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    Самарский проект создания эндопротезов вошел в топ-10 достижений РФ

    18.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский проект создания эндопротезов вошел в топ-10 достижений РФ

    Российская академия наук внесла в рейтинг по итогам 2021 года эндопротезы, производимые на базе НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета. Об этом пишет drugoigorod.ru.

    Аппараты изготавливают с учетом анатомических особенностей каждого пациента на основе данных его КТ и МРТ. На сегодня в Клиниках СамГМУ успешно установлены два эндопротеза тазобедренного сустава, протезы плечевого сустава, первого плюснефалангового сустава, проведена операция по восстановлению функции нижней челюсти при помощи персонифицированного титанового эндопротеза.

    ТЭГИ:
    Самарский проект создания эндопротезов вошел в топ-10 достижений РФ

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