Российская академия наук внесла в рейтинг по итогам 2021 года эндопротезы, производимые на базе НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета. Об этом пишет drugoigorod.ru.

Аппараты изготавливают с учетом анатомических особенностей каждого пациента на основе данных его КТ и МРТ. На сегодня в Клиниках СамГМУ успешно установлены два эндопротеза тазобедренного сустава, протезы плечевого сустава, первого плюснефалангового сустава, проведена операция по восстановлению функции нижней челюсти при помощи персонифицированного титанового эндопротеза.