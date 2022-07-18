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    Самарские полицейские за три дня поймали 60 пьяных водителей

    18.07.2022

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    Самарские полицейские за три дня поймали 60 пьяных водителей

    В период с 15 по 17 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2 200 различных правонарушений в области дорожного движения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

    В ведомстве рассказали, что задержали 60 пьяных водителей за эти три дня. Еще пятерых поймали без удостоверений. За тонировку автомобильных стекол к ответственности привлекли 321 автомобилиста. Также в период рейдов было выявлено 78 нарушителей правил перевозки детей.

    Самарская  Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов и пешеходов соблюдать правила, не терять концентрации и не забывать про ответственное поведение на дорогах.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    Самарские полицейские за три дня поймали 60 пьяных водителей

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