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    Самарская певица получила премию детского музыкального конкурса «Славянский базар»

    18.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарская певица получила премию детского музыкального конкурса «Славянский базар»

    Для Юлии Гавриловой из Самарской области это первая награда такого уровня, пишет samara.kp.ru. Кроме того, 13-летняя девушка, признанная лучшей исполнительницей от России, получила 3 000 долларов и приз парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

    В первый день вокальных состязаний участники XX международного конкурса «ВИТЕБСК-2022» представляли песни на родном языке. Юлии Гавриловой присудили 69 баллов из 70. Во второй день самарчанка исполнила песню «Любить кого-нибудь» Фредди Меркьюри и получила 70 баллов. Певец из Белоруссии Елисей Касича выиграл Гран-при конкурса, оторвавшись всего на один балл.

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    Самарская певица получила премию детского музыкального конкурса «Славянский базар»

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