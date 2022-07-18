Для Юлии Гавриловой из Самарской области это первая награда такого уровня, пишет samara.kp.ru. Кроме того, 13-летняя девушка, признанная лучшей исполнительницей от России, получила 3 000 долларов и приз парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

В первый день вокальных состязаний участники XX международного конкурса «ВИТЕБСК-2022» представляли песни на родном языке. Юлии Гавриловой присудили 69 баллов из 70. Во второй день самарчанка исполнила песню «Любить кого-нибудь» Фредди Меркьюри и получила 70 баллов. Певец из Белоруссии Елисей Касича выиграл Гран-при конкурса, оторвавшись всего на один балл.