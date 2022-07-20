Владислав Охотин вместе с женой много лет занимается кожевенным ремеслом. Брючные ремни, кошельки, сумки и портупеи — лишь небольшой перечень его изделий. В интервью «СГ» мужчина рассказал о том, как ему удалось монетизировать любимое хобби и подключить к нему свою супругу.

«Флешбэк» из прошлого

-Моя основная профессия связана с медициной. Я занимаюсь мануальной терапией. Но есть и любимое хобби, которое досталось мне от дедушки. Помню из детства — он сидит на балконе, чинит обувь. Иногда показывает, как и что надо делать. Так дед научил меня работать шилом, ниткой. Потом это надолго забылось. Однако навык остался. Возможно, это семейное. Когда мама в перестроечные годы перешивала одежду, я заинтересованно наблюдал.

Примерно десять лет назад мне захотелось заняться чем-то еще помимо основной работы. В голове и руках возник импульс, который вдохновил действовать. Наобум зашел в магазин для обувщиков на улице Вольской, увидел много интересного. И буквально окунулся в прошлое, поймал «флешбэк». Спонтанно я купил кусок кожи и полгода решал, что же с ним делать. Поначалу не представлял себя в роли ремесленника. Кроме того, в 2012-2014 годах трудно было найти хорошие материалы. Направление не пользовалось особой популярностью.

Однако постепенно дело пошло. Я вспомнил то, что знал в детстве, и начал изготавливать кожаные изделия, понемногу прикупая профессиональные инструменты. Параллельно изучал специализированную литературу. В результате моими работами заинтересовались. Люди стали просить что-то смастерить для них, сначала мелочи — браслеты, кошельки. Потом задачи усложнились.

Вместе с супругой

Изначально я не планировал, что хобби будет приносить мне доход. Начал заниматься им для души. Все сложилось само собой. Когда я женился, то приобщил к ремеслу и свою супругу Елену. Все ей показал-рассказал. Она так увлеклась, что зарегистрировалась в качестве самозанятой, а я просто помогаю вести дела. Большая часть работы на ней. Такой у нас семейный подряд.

В 2017 году мы завели страницу вконтакте, где рассказываем о своей работе и принимаем заказы. У самарцев есть спрос на часовые ремешки, кошельки, брючные ремни, обложки для документов и другие аксессуары. Кроме того, мне нравится мастерить портупеи, которые носят поверх одежды. Такое изделие состоит из кожаных ремней разной длины, переплетенных вокруг тела и завершающихся поясом на талии. Портупея может очень оживить образ. Моя супруга специализируется на плетеных сумочках из джута. Иногда добавляет кожаные элементы. Вещи, которые выходят из-под ее рук, симпатичные и удобные.

Работа над заказом всегда индивидуальная. На одно изделие я могу потратить от нескольких часов до нескольких дней. Срок изготовления зависит от задачи. Какие-то вещи приходится создавать с нуля — рисовать эскизы, делать выкройки, рассчитывать пропорции. Все это требует времени. А брючный ремень, к примеру, реально изготовить за четыре-пять часов.

Творчество и популярность

При изготовлении кожаной вещи соблюдается определенная технология. Процесс начинается с разработки модели. За основу берется рисунок заказчика или фотография. Иногда мы вместе садимся творить, продумывая каждую деталь. После делается выкройка. Лекала проверяются на предмет эргономичности, так как изделие должно быть удобным. Затем по лекалам вырезаются детали. Обрабатываются в зависимости от того, каким должен быть результат. Далее сшивка и финальная доработка. Возможно, декорирование.

Популярность хендмейда зависит от целевой аудитории. Некоторые уважают бренды. Другие ориентируются на доступность цен. А третьи предпочитают вещи, сделанные вручную. Это наши любимые покупатели.

Мы сами любим свои работы и используем их в быту. Я ношу портупею и хожу с кошельком, который изготовил для себя сам. На жене тоже часто вижу вещи, которые она создала сама. У Елены есть любимая плетеная сумочка. Также она носит портупею и кошелек, которые я сделал специально для нее.

Любимое занятие как бизнес

Мы изготавливаем вещи на дому, не арендуя специальное помещение. В этом нет необходимости. Швейная машина, инструменты и стол в квартире прекрасно размещаются.

Когда я начал работать с кожей, то ориентировался на свое желание. Спонтанно приобрел шкуру, линейку, шило и нож. Мыслей, что я брошу основную работу и уйду в бизнес, не было. Как оказалось, это не самая плохая стратегия. Многие начинающие ремесленники, резко изменившие свою жизнь, впоследствии разочаровываются и отходят от хендмейда. Я часто такое видел.

Между тем для развития своих навыков сегодня нет никаких преград. В наши дни не возникает сложностей с тем, чтобы достать какие-либо материалы для домашней мастерской. Есть специализированные магазины и поставщики со всей страны. Также можно без проблем пообщаться с другими мастерами, обменяться опытом. Талантливых людей много.

Ремесло для взрослых

Мне нравится это ремесло. В такой работе много творчества. Так, я стараюсь каждый заказ выполнить первоклассно. Но мой приоритет — семья. При планировании дня — и на основной работе, и на дополнительной — я учитываю, что нужно посвящать время родным. Банально хочу видеть, как растут дети. А постоянно отсутствовать в своем доме — нет, это не для меня.

В нашей семье трое детей. Старшая — ей 16 — сама пробует что-то сшить или сплести. Остальные пока слишком малы. Кожевенным ремеслом лучше заниматься тем, кто постарше. Даже чтобы сделать простой срез по коже, нужно иметь крепкий кистевой аппарат. Ребенок 6-8 лет с этим скорее всего не справится. Материал — не бумага, очень плотный. А вот взрослым людям, если есть интерес к ремеслу, очень рекомендую поработать с кожей. Лично я и дальше планирую оттачивать мастерство в любимом деле.