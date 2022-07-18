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    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

    18.07.2022

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    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор
    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

    Специалист по регистрации пассажиров 

    В аэропорт Курумоч ищут сотрудника, в обязанности которого будут входить подготовка перевозочной документации, проведение регистрации авиабилетов и оформления багажа, осуществление паспортно-визового контроля и посадки пассажиров в самолет.

    Требования: среднее профессиональное или высшее образование, знание ПК, клиентоориентированность. Также приветствуется опыт работы администратором, специалистом по работе с клиентами, менеджером, оператором контактного центра, продавцом-консультантом.

    Зарплата — от 30 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Ксения Шувалова
    8-969-770-78-14
    8-969-770-78-12
    shuvalovaki@www.aero

    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

    Инженер-химик

    В филиал центра лабораторного анализа и технических измерений по Самарской области ищут инженера -химика/эколога. Он будет заниматься отбором проб и выполнением химических исследований воздуха, воды, почвы и отходов, вести рабочую документацию, строить калибровочные графики, изготавливать растворы реактивов.

    Требования: профильное высшее образование (химия, биология, экология), опыт работы в аккредитованной лаборатории от одного года, знание основных методов исследований, навыки работы на аналитическом и испытательном оборудовании.

    Требуемый опыт работы — от года до трех лет. Зарплата — от 35 до 40 тысяч рублей.

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

    Специалист отдела выплаты маткапитала

    В отделение Пенсионного фонда России по Самарской области ищут сотрудника, который будет заниматься учетом средств материнского (семейного) капитала, выявлять излишне выплаченные суммы, составлять документы и графики выплат.

    Требования: среднее профессиональное или высшее образование (бакалавриат) по специальностям: право и организация социального обеспечения, социальная работа, экономика труда, бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент, государственное и муниципальное управление, прикладная информатика; дополнительные профессиональные программы по направлению деятельности в системе Пенсионного фонда РФ, навыки работы с компьютером и другой оргтехникой.

    Опыт работы не требуется. Зарплата — до 25 тысяч рублей. 

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

    Инженер-технолог

    РКЦ «Прогресс» ищет специалиста, в обязанности которого будут входить написание техпроцесса и работа с чертежами. Среди требований — чтение чертежей и работа с технической документацией.

    Опыт работы не требуется. Зарплата — от 25 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Владимир Беломытцев
    8-903-302-03-93
    v_belom@samspace.ru

    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

    Кондуктор

    Предприятие «Самара Авто Газ» ищет кондуктора. В его обязанности будет входить обилечивание пассажиров в салоне автобуса. Главное требование — внимательность.

    Опыт работы не требуется. Зарплата — до 30 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Светлана Туманова
    8-902-424-91-81
    personal_sag@mail.ru

    ТЭГИ:
    Вакансии недели: требуются инженер-химик, специалист отдела выплаты маткапитала и кондуктор

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