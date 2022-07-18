Инженер-химик

В филиал центра лабораторного анализа и технических измерений по Самарской области ищут инженера -химика/эколога. Он будет заниматься отбором проб и выполнением химических исследований воздуха, воды, почвы и отходов, вести рабочую документацию, строить калибровочные графики, изготавливать растворы реактивов.



Требования: профильное высшее образование (химия, биология, экология), опыт работы в аккредитованной лаборатории от одного года, знание основных методов исследований, навыки работы на аналитическом и испытательном оборудовании.



Требуемый опыт работы — от года до трех лет. Зарплата — от 35 до 40 тысяч рублей.