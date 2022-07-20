Документы предлагались без прохождения обязательного обучения и сдачи экзаменов, сообщает информационный портал citytraffic.

Приволжская транспортная прокуратура выявила в ходе специальных проверок десять сайтов, занимающихся продажей «липовых» удостоверений о прохождении образовательной программы того или иного университета. В список представленных профессий входили инженеры по охране труда, орнитологи (сфера воздушного транспорта) и судоводители. Все документы можно было приобрести за деньги без обучения и сдачи экзаменов. Эти сайты в интернете были в свободном доступе.

Куйбышевская транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о признании выявленной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора суд удовлетворил, и эти ресурсы в скором времени были заблокированы.