Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова провели уникальную операцию двухлетнему пациенту с врожденной патологией сердца — аномалией Эбштейна. Это один из самых сложных диагнозов в детской сердечно-сосудистой хирургии.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в прошлом году специалисты диспансера уже провели пациенту операцию по устранению аритмии. В этом году ребенку вновь помогли врачи из Самары.

Операцию провели завотделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист областного минздрава по детской кардиохирургии Сергей Шорохов совместно с коллегой из детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга.

— Такая врожденная патология представляет угрозу для жизни ребенка. Заболевание меняет анатомию половины сердца, — отметил Сергей Шорохов. — Мы выполнили коррекцию порока: поменяли анатомию и расположение трехстворчатого клапана. Это высокотехнологичное и технически сложное вмешательство.

Мальчик успешно перенес операцию. Как рассказала врач-кардиолог Анна Рожкова, ребенок чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Фото обложки: минздрав Самарской области