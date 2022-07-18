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    Самарские кардиохирурги провели сложную операцию малышу с редким пороком сердца

    18.07.2022

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    Самарские кардиохирурги провели сложную операцию малышу с редким пороком сердца

    Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова провели уникальную операцию двухлетнему пациенту с врожденной патологией сердца — аномалией Эбштейна. Это один из самых сложных диагнозов в детской сердечно-сосудистой хирургии.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в прошлом году специалисты диспансера уже провели пациенту операцию по устранению аритмии. В этом году ребенку вновь помогли врачи из Самары.

    Операцию провели завотделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист областного минздрава по детской кардиохирургии Сергей Шорохов совместно с коллегой из детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга.

    — Такая врожденная патология представляет угрозу для жизни ребенка. Заболевание меняет анатомию половины сердца, — отметил Сергей Шорохов. — Мы выполнили коррекцию порока: поменяли анатомию и расположение трехстворчатого клапана. Это высокотехнологичное и технически сложное вмешательство.

    Мальчик успешно перенес операцию. Как рассказала врач-кардиолог Анна Рожкова, ребенок чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

    Фото обложки: минздрав Самарской области

    ТЭГИ:
    Самарские кардиохирурги провели сложную операцию малышу с редким пороком сердца

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