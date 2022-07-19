    Поиск

    Житель Самары прописал в своей квартире более 300 мигрантов

    19.07.2022

    367

    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Генеральный директор одной из коммерческих фирм Самарской области задержан по подозрению в мошенничестве

    40-летний мужчина предоставил им прописку по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажки на Советской Армии. Известно, что полицейские уже не раз предупреждали его об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства. Кроме того, он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

    По информации полицейских, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее был судим за совершение кражи, грабежа и угрозы убийством. Задержанный признал свою вину и пояснил, что в целом получил за свои «услуги» более 100 тысяч рублей.

    По признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    ТЭГИ:
    Житель Самары прописал в своей квартире более 300 мигрантов

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации