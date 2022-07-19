40-летний мужчина предоставил им прописку по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажки на Советской Армии. Известно, что полицейские уже не раз предупреждали его об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства. Кроме того, он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По информации полицейских, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее был судим за совершение кражи, грабежа и угрозы убийством. Задержанный признал свою вину и пояснил, что в целом получил за свои «услуги» более 100 тысяч рублей.

По признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.