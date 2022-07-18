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    На трассе М-5 в Самарской области трое человек погибли в ДТП

    18.07.2022

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    На трассе М-5 в Самарской области трое человек погибли в ДТП

    Трагедия произошла в 6:30 воскресенья, 17 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 74-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» ехал по трассе М-5 Урал со стороны Самары в направлении Уфы. На 1104 км дороги по неустановленной причине он выехал на встречку, где столкнулся с фургоном «Фиат» под управлением 50-летнего мужчины.

    В результате водитель «Шкоды» и два пассажира, находившиеся на заднем сидении – 46-летняя женщина и 43-летний мужчина — погибли на месте ДТП. Еще одну 69-летнюю пассажирку, находившуюся на переднем сидении, доставили в больницу. Водитель и пассажир фургона «Фиат» не пострадали.

    По факту ДТП проводится проверка.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

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    На трассе М-5 в Самарской области трое человек погибли в ДТП

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