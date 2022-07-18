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    В «Крыльях Советов» появились два новых игрока

    18.07.2022

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    В "Крыльях Советов" появились два новых игрока

    Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал соглашение с командой на четыре года. Помимо этого, клуб арендовал 19-летнего нападающего «Спартака» Владислава Шитова, сообщает информационный портал volga.news.

    Хубулов — воспитанник осетинского футбола, выступал за вторые команды питерского «Зенита» и грозненского «Ахмата». При этом он был задействован в юношеской сборной России. Шитов же начинал свою футбольную карьеру в академии «Локомотива», далее перешел в московский «Спартак», там игрок выступал во второй команде. В ее составе провел 51 матч и забил 18 голов.

    Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    В "Крыльях Советов" появились два новых игрока

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