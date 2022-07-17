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    Стали известны подробности ДТП около Загородного парка

    17.07.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Стали известны подробности ДТП около Загородного парка

    В Самаре полиция устанавливает обстоятельства аварии на улице Ново-Садовой. По рассказам прохожих, в ДТП погиб подросток. Однако у полицейских данных о личности сбитого человека пока нет, сообщает информационный портал 63.ru.

    16 июля в 17:35 мужчина 2002 года рождения на автомобиле «Фольксваген-Тигуан» ехал по улице Ново-Садовой и на дорожном переходе сбил человека, который переходил проезжую часть на запрещающий красный знак светофора. Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков.

    На данный момент сотрудники полиции выясняют все подробности этого дорожно-транспортного происшествия.

    ТЭГИ:
    Стали известны подробности ДТП около Загородного парка

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