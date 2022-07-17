    Поиск

    Стало известно, насколько сильно Волга прогрелась к июлю 2022 года

    17.07.2022

    494

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Стало известно, насколько сильно Волга прогрелась к июлю 2022 года

    По данным Росгидромета, к 14 июля 2022 года температура воды в реке достигла 20,8 °C, сообщает информационный портал samara.kp.

    Несмотря на устоявшуюся теплую погоду, вода в Волге никак не прогреется до комфортной температуры. Но тем не менее постепенно ситуация меняется, и многие горожане уже открыли купальный сезон. Еще каких-то две недели назад температура в реке была на уровне 17-18 градусов, сейчас же достигает 21 градуса.

    Напомним, что в Самаре действуют 30 официальных пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят там работу по определению качества воды и песка.

    ТЭГИ:
    Стало известно, насколько сильно Волга прогрелась к июлю 2022 года

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации