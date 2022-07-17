По данным Росгидромета, к 14 июля 2022 года температура воды в реке достигла 20,8 °C, сообщает информационный портал samara.kp.

Несмотря на устоявшуюся теплую погоду, вода в Волге никак не прогреется до комфортной температуры. Но тем не менее постепенно ситуация меняется, и многие горожане уже открыли купальный сезон. Еще каких-то две недели назад температура в реке была на уровне 17-18 градусов, сейчас же достигает 21 градуса.

Напомним, что в Самаре действуют 30 официальных пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят там работу по определению качества воды и песка.