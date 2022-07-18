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— Живу один, часто бываю в длительных командировках.В каких случаях возникает право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги при временном отсутствии потребителя? Какой документ это регулирует?

Отвечает старший помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:

— Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, установлено, что при временном (более пяти полных календарных дней) отсутствии потребителя (проживающих) в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальные услуги.

При этом перерасчет может быть сделан только для тех квартир, где отсутствует техническая возможность для установки счетчиков, о чем должен быть составлен акт.

Плата за отопление, электроснабжение, газоснабжение, если эти ресурсы использовались на цели отопления, а также за коммунальные услуги на содержание общего имущества и на капитальный ремонт не пересчитывается. Такие требования содержатся в пункте 86.

Для получения перерасчета потребитель должен подать соответствующее заявление до начала периода своего отсутствия или не позднее 30 дней после его окончания. Этот порядок и сроки регламентированы пунктом 91.

При подаче заявления до начала периода своего отсутствия перерасчет осуществляется не более чем за шесть месяцев отсутствия с приложением к заявлению акта об отсутствии технической возможности установки прибора учета и подтверждающих отсутствие документов.

В случае если подтверждающие временное отсутствие документы не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по уважительным причинам, в заявлении необходимо указать, что предъявите их после возвращения. Сделать это надо будет в течение 30 дней.

Перечень документов, подтверждающих временное отсутствие, определен в пункте 92, и он не является исчерпывающим. К таким документам относятся:

— справка о нахождении на стационарном или санаторно-курортном лечении;

— проездные билеты при обязательном оформлении на имя потребителя;

— документ о временной регистрации гражданина по месту временного пребывания;

— справка от администрации органа местного самоуправления о проживании потребителя в находящемся на соответствующей территории жилом помещении, например, в дачный период.

По обращению потребителя до начала временного отсутствия может быть произведено отключение и опломбирование запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное оборудование в жилом помещении от внутридомовых инженерных систем. При этом после возвращения потребителя на перерасчет можно рассчитывать только после обследования сохранности установленных пломб. При отключении и опломбировании запорной арматуры перерасчет производится без предоставления дополнительных документов.

Срок проведения перерасчета платы за коммунальные услуги при временном отсутствии составляет 5 рабочих дней после получения письменного заявления потребителя при соблюдении всех установленных требований.