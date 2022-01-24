Трехлетний Миша попал в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Ивановой в ноябре прошлого года.

— Мы всей семьей ходили гулять, — вспоминает папа мальчика Дмитрий. — По дороге зашли в магазин. Придя домой, жена пошла разбирать покупки, сына отправили купаться, а я переодевал младшую дочку, которой всего полгода. За два дня до этого мы прочищали трубы и поставили бутылку со средством за стиральную машину. Наш сын Миша очень любит играть с разными бутылочками в ванне, вот и в тот раз он взял бутылку, открыл ее и сделал глоток данного средства. Он выбежал из ванны, плакал, весь язык облез. Я сразу понял, что он что-то выпил.

Мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

— Лечение в таких случаях довольно-таки сложное, — рассказал заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. — Помимо действия химического вещества на ткань желудка, есть еще резорбтивное действие — отравление. Может возникнуть пневмония за счет ожога дыхательных путей, почечная недостаточность, ожоги желудка, тканей кожи. Первое время дети находятся в реанимации под наблюдением врачей-реаниматологов. На пятый-седьмой день мы выявляем стадию ожога.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, ребенку провели фиброэзофагоскопию, осмотрели слизистую пищевода после чего выявили вторую-третью степени химического ожога пищевода. Он не мог ничего есть и пить. В результате врачи сделали ему операцию на пищеводе. Сейчас мальчик проходит повторное лечение в больнице, чтобы убрать сформировавшиеся рубцы в желудке.

Отмечается, что ежегодно в больницу поступает около 50 детей с различными бытовыми травмами (химические ожоги, инородное тело, утопление в воде и другие). В январе этого года в отделение реанимации и интенсивной терапии доставили четырехмесячного ребенка, который утонул в ванной. Он плавал в круге. Мама отвлеклась, а выскользнувший из круга ребенок в одно мгновение скрылся под водой. Быстрая реакция родителей, вызов скорой помощи и слаженная профессиональная работа врачей-реаниматологов спасли жизнь маленькому пациенту.

— На новогодних праздниках к нам в отделение был доставлен ребенок в состоянии угнетения сознания на уровне комы с нарушением дыхания, — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Банарь. — Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь — искусственная вентиляция легких, ввод нейропротекторов. Переживали за его состояние все, надеялись на лучшее. Ребенок вышел из комы без каких-либо последствий и был переведен в отделение неврологии для дальнейшего лечения и реабилитации. А сегодня его уже выписали.