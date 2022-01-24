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    В общественном транспорте Самары за минувшую неделю составили 52 протокола на антимасочников

    24.01.2022

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    В общественном транспорте Самары за минувшую неделю составили 52 протокола на антимасочников

    О средстве защиты органов дыхания нужно позаботиться перед входом в салон. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать и рот, и нос до конца поездки. Требование одинаково и для всех пассажиров, включая детей, и для работников общественного транспорта.

    Персонал, работающий на линии, проходит обязательный ежедневный инструктаж в будни и выходные. В таком же режиме проходят рейдовые проверки с участием представителей департамента транспорта администрации Самары, народных дружинников, полицейских и работников контрольно-ревизионных служб перевозчиков.

     — Всем сотрудникам перед рейсами в нужном количестве выдаются защитные средства. Кондукторы и водители обязаны напоминать пассажирам о необходимости соблюдения ограничительных мер. Кроме того, в салонах работают автоинформаторы. Наши контрольно-ревизионные службы следят не только за тем, чтобы не было безбилетных пассажиров, помогают собирать данные относительно пассажиропотока, но и проверяют, соответствует ли у коллег, работающих на маршрутах, экипировка. В том числе маски являются обязательным атрибутом, — рассказала представитель предприятия «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

    В общественном транспорте Самары за минувшую неделю составили 52 протокола на антимасочников

    Практика показывает, что у большинства пассажиров маска имеется. В отдельных случаях (если ее нет при себе или ее наотрез отказываются надевать) составляют протокол. За минувшую неделю их было 52. С начала этого года оформили 111 административных материалов. С осени 2020 года, когда к рейдам подключилась полиция, в суды направили уже 1090 протоколов. Размер штрафа для антимасочников доходит до 30 тысяч рублей при первичном правонарушении, а при повторном увеличивается до 50 тысяч рублей.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, рейды начинаются с раннего утра, как правило, с крупных транспортных развязок. В понедельник, 24 января, проверки начались на Полевой/Мичурина.

    — Безусловно, всех тревожат новости о появлении нового штамма «омикрон», который уже выявляется и среди самарских пациентов. В этой связи вопрос ношения масок обретает особую актуальность. Перед нами стоит задача противостоять более вирулентным штаммам вируса. Поэтому всех призываем не игнорировать маски в общественных местах, а также пройти вакцинацию и своевременно ревакцинироваться, — подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

    В общественном транспорте Самары за минувшую неделю составили 52 протокола на антимасочников

    Также профильный департамент проверяет соблюдение транспортными предприятиями регламента мойки и дезинфекции подвижного состава и сроков закупки препаратов для обеззараживания салонов. Периодически следят за работоспособностью рециркуляторов для очистки воздуха от вирусов и бактерий.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В общественном транспорте Самары за минувшую неделю составили 52 протокола на антимасочников

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