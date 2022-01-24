Самара

-18°C
    Поиск

    Разработка ТГУ станет частью проекта «Психологи – медикам»

    24.01.2022

    172

    Автор:

    Разработка ТГУ станет частью проекта «Психологи – медикам»

    Этот проект вновь, в 2022 году, стал победителем конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. Автономная некоммерческая организация развития инновационных социальных технологий «Лидеры перемен» будет реализовывать его с помощью чат-бота Doctor Calm разработки студентов Тольяттинского государственного университета, сообщается на официальном сайте вуза.

    Бот-психолог Doctor Calm работает в социальной сети «ВКонтакте» и позволяет человеку самостоятельно провести психодиагностику. Он предлагает пользователям тесты, используемые в работе психологами и психиатрами. Рекомендации бота составлены с соблюдением этического кодекса психолога России и международных стандартов психологического консультирования.

    Студенты ТГУ создали чат-бот в прошлом году. Из-за пандемии и постоянного страха заражения врачи, работающие с ковидными пациентами, испытывают стрессы и тревожные состояния. У многих доходит до психоэмоционального истощения, профессионального выгорания и даже до депрессивного расстройства. Проведенная с помощью чат-бота диагностика позволяет понять уровень психоэмоционального состояния и применить современные IT, чтобы оно выравнивалось, предотвратить угрозы нервных срывов, профессионального выгорания и так далее. По замыслу авторов проекта «Психологи – медикам», за период с 1 февраля по 30 ноября 2022 года воспользоваться возможностями чат-бота смогут уже более 2 000 медиков.

    – Вся система здравоохранения готовится встретить новую волну пандемии, теперь мы тоже во всеоружии и с поддержкой, – говорит учредитель АНО развития инновационных социальных технологий «Лидеры перемен» Наталья Орешкина. – Чат-бот обеспечит диагностику, а мы сможем провести психотерапевтические сессии для медиков и волонтеров, которые показали свою эффективность в прошлом сезоне. Огромное преимущество программы в том, что мы работаем полностью в онлайн-формате, это позволяет оказать помощь специалистам из самых отдаленных уголков нашей страны.

    Фото: официальный сайт ТГУ

    ТЭГИ:
    Разработка ТГУ станет частью проекта «Психологи – медикам»

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре планируют создать мультимедийную выставку из 75 тысяч экспонатов бабочек
    На базе Самарского университета имени С.П. Королёва планируется открыть мультимедийную выставку «Умный дом бабочек», на которой в цифровом формате будет […]

    Новости

    В Самаре пожарные более десяти раз выезжали на ложные вызовы
    Такой показатель зафиксировали в субботу, 22 января, сообщает samara.kp.ru. Всего с начала года ложные сообщения о пожарах поступали более 400 […]

    Новости

    В Самарской области оформили более десяти тысяч заявок на выпуск карты жителя региона
    Она стала главным цифровым региональным проектом 2021 года. Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир». Ее можно […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации