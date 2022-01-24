Этот проект вновь, в 2022 году, стал победителем конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. Автономная некоммерческая организация развития инновационных социальных технологий «Лидеры перемен» будет реализовывать его с помощью чат-бота Doctor Calm разработки студентов Тольяттинского государственного университета, сообщается на официальном сайте вуза.

Бот-психолог Doctor Calm работает в социальной сети «ВКонтакте» и позволяет человеку самостоятельно провести психодиагностику. Он предлагает пользователям тесты, используемые в работе психологами и психиатрами. Рекомендации бота составлены с соблюдением этического кодекса психолога России и международных стандартов психологического консультирования.

Студенты ТГУ создали чат-бот в прошлом году. Из-за пандемии и постоянного страха заражения врачи, работающие с ковидными пациентами, испытывают стрессы и тревожные состояния. У многих доходит до психоэмоционального истощения, профессионального выгорания и даже до депрессивного расстройства. Проведенная с помощью чат-бота диагностика позволяет понять уровень психоэмоционального состояния и применить современные IT, чтобы оно выравнивалось, предотвратить угрозы нервных срывов, профессионального выгорания и так далее. По замыслу авторов проекта «Психологи – медикам», за период с 1 февраля по 30 ноября 2022 года воспользоваться возможностями чат-бота смогут уже более 2 000 медиков.

– Вся система здравоохранения готовится встретить новую волну пандемии, теперь мы тоже во всеоружии и с поддержкой, – говорит учредитель АНО развития инновационных социальных технологий «Лидеры перемен» Наталья Орешкина. – Чат-бот обеспечит диагностику, а мы сможем провести психотерапевтические сессии для медиков и волонтеров, которые показали свою эффективность в прошлом сезоне. Огромное преимущество программы в том, что мы работаем полностью в онлайн-формате, это позволяет оказать помощь специалистам из самых отдаленных уголков нашей страны.

Фото: официальный сайт ТГУ