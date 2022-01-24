Самара

-12°C
    Поиск

    В некоторых домах Самары 25 и 26 января отключат холодную воду

    24.01.2022

    46

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В некоторых домах Самары 25 и 26 января отключат холодную воду

    Эти меры связаны с необходимостью проведения технических работ на инженерных сетях, сообщает samaragis.ru.

    25 января с 9:00 в течение суток воды не будет по следующим адресам:

    • ул. Олонецкая, 1-29;
    • ул. Боровая, 8-30Б;
    • ул. Вологодская, 2а-14А;
    • ул. Эльтонская, 1а-31;
    • ул. Грозненская, 1-1к8;
    • ул. Заводская, 1-11Д;
    • СДК «ЖБИ-7»;
    • ул. Собинская, 1-25;
    • ул. Опорная, 1-13;
    • ул. Ляпиговская, 1-9;
    • ул. Фестивальная, 1-6;
    • ул. Арбатская, 1-9;
    • ул. Ковровская, 4-10;
    • ул. Восковая, 3-7.

    Бойлер с водой установят в районе дома № 3А по улице Фестивальной.

    26 января с 9:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат в следующих точках:

    • ул. Аэродромная: 8, 10;
    • ул. Революционная, 163.

    Бойлер с водой будет находиться по адресу: улица Аэродромная, 10.

    Кроме того, с 9:00 до 15:00 26 января холодной воды не будет по адресам:

    • ул. Авроры 57 ,59, 61;
    • ул. Партизанская 169/171.
    ТЭГИ:
    В некоторых домах Самары 25 и 26 января отключат холодную воду

    Читайте также:

    Новости

    24 января в Самарской области от коронавируса умерли девять человек
    За минувшие сутки в регионе выявили выявили 1 192 случая заболевания коронавирусом Статистика выявленных случаев выглядит следующим образом: 81 — […]

    Новости

    Самарский биатлонист помог сборной занять второе место на Кубке мира
    Эдуард Латыпов из Самарской области буквально вырвал награду на последнем круге мужской эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по […]

    Новости

    В Самарской области в три раза превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослых
    С 10 по 16 января 2022 года в Самарской области было выявлено 17 299 случаев ОРВИ и гриппа. При этом неделей раньше заболели […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации