Эти меры связаны с необходимостью проведения технических работ на инженерных сетях, сообщает samaragis.ru.
25 января с 9:00 в течение суток воды не будет по следующим адресам:
Бойлер с водой установят в районе дома № 3А по улице Фестивальной.
26 января с 9:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат в следующих точках:
Бойлер с водой будет находиться по адресу: улица Аэродромная, 10.
Кроме того, с 9:00 до 15:00 26 января холодной воды не будет по адресам:
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