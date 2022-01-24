Эти меры связаны с необходимостью проведения технических работ на инженерных сетях, сообщает samaragis.ru.

25 января с 9:00 в течение суток воды не будет по следующим адресам:

ул. Олонецкая, 1-29;

ул. Боровая, 8-30Б;

ул. Вологодская, 2а-14А;

ул. Эльтонская, 1а-31;

ул. Грозненская, 1-1к8;

ул. Заводская, 1-11Д;

СДК «ЖБИ-7»;

ул. Собинская, 1-25;

ул. Опорная, 1-13;

ул. Ляпиговская, 1-9;

ул. Фестивальная, 1-6;

ул. Арбатская, 1-9;

ул. Ковровская, 4-10;

ул. Восковая, 3-7.

Бойлер с водой установят в районе дома № 3А по улице Фестивальной.

26 января с 9:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат в следующих точках:

ул. Аэродромная: 8, 10;

ул. Революционная, 163.

Бойлер с водой будет находиться по адресу: улица Аэродромная, 10.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 26 января холодной воды не будет по адресам: