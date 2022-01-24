За минувшие сутки в регионе выявили выявили 1 192 случая заболевания коронавирусом

Статистика выявленных случаев выглядит следующим образом:

81 — в Самаре;

208 – в Тольятти;

79 — в Новокуйбышевске;

45 — в Сызрани;

17 — в Кинеле;

12 — в Октябрьске;

10 — в Шигонском районе;

9 — в Кошкинском районе

8 — в Исаклинском районе;

7 — в Красноярском районе;

5 — в Волжском районе;

4 — в Пестравском районе;

4 — в Елховском районе;

3 — в Красноармейском районе.

1 017 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 175 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 209 376 случаев коронавируса. Скончались 6 617 человек, в том числе девять за минувшие сутки.