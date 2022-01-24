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    24 января в Самарской области от коронавируса умерли девять человек

    24.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    24 января в Самарской области от коронавируса умерли девять человек

    За минувшие сутки в регионе выявили выявили 1 192 случая заболевания коронавирусом

    Статистика выявленных случаев выглядит следующим образом:

    • 81 — в Самаре;
    • 208 – в Тольятти;
    • 79 — в Новокуйбышевске;
    • 45 — в Сызрани;
    • 17  — в Кинеле;
    • 12 — в Октябрьске;
    • 10 — в Шигонском районе;
    •  9 — в Кошкинском районе
    •  8 — в Исаклинском районе;
    •  7 — в Красноярском районе;
    •  5 — в Волжском районе;
    •  4 — в Пестравском районе;
    •  4 — в Елховском районе;
    •  3 — в Красноармейском районе.

    1 017 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 175 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 209 376 случаев коронавируса. Скончались 6 617 человек, в том числе девять за минувшие сутки.

    ТЭГИ:
    24 января в Самарской области от коронавируса умерли девять человек

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