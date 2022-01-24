За минувшие сутки в регионе выявили выявили 1 192 случая заболевания коронавирусом
Статистика выявленных случаев выглядит следующим образом:
1 017 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 175 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 209 376 случаев коронавируса. Скончались 6 617 человек, в том числе девять за минувшие сутки.
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