Эдуард Латыпов из Самарской области буквально вырвал награду на последнем круге мужской эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Италии, сообщает sova.info.

Первое место заняла Норвегия. За серебро боролись сборные Франции, Германии и России. Вторыми к финишу пришли наши биатлонисты, уступив победителям 1 минуту 57,2 секунды.

Россию представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Самарский спортсмен опередил на заключительном круге соперников из Германии и Франции.

Фото: Союз биатлонистов России