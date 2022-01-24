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    Самарский биатлонист помог сборной занять второе место на Кубке мира

    24.01.2022

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    Самарский биатлонист помог сборной занять второе место на Кубке мира

    Эдуард Латыпов из Самарской области буквально вырвал награду на последнем круге мужской эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Италии, сообщает sova.info.

    Первое место заняла Норвегия. За серебро боролись сборные Франции, Германии и России. Вторыми к финишу пришли наши биатлонисты, уступив победителям 1 минуту 57,2 секунды.

    Россию представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Самарский спортсмен опередил на заключительном круге соперников из Германии и Франции.

    Фото: Союз биатлонистов России

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    Самарский биатлонист помог сборной занять второе место на Кубке мира

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