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    За год более 500 жителей Самарской области открыли свое дело благодаря господдержке

    24.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    За год более 500 жителей Самарской области открыли свое дело благодаря господдержке

    Самарцы, которые ищут работу и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости. Специалисты ведомства помогут бизнесу стартовать.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в прошлом году свое дело открыли более 500 жителей области. Среди них Ольга Иванова. В декабре 2021 года она получила финансовую поддержку, обратившись в городской центр занятости населения.

    Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и стала руководителем проекта «Растем вместе». В рамках него детсады Самары по желанию могут подключить к мобильному приложению, которое дает возможность родителям просматривать видеотрансляции мероприятий с участием детей. Это могут быть утренники, творческие и спортивные занятия.

    — Я не являюсь разработчиком мобильного приложения, — говорит Ольга. — Я приобрела права на внедрение. Монтаж и установку мы делаем бесплатно. Родители оплачивают по своему желанию подписку на онлайн-трансляцию образовательного процесса. Подписка обойдется от 179 рублей в месяц за просмотр нескольких событий. Мы предлагаем различные тарифные планы. Если брать сразу год, то сумма месячной подписки становится меньше.

    К приложению уже подключились более 60 человек. Свои услуги Ольга Иванова может предложить не только детским садам, но и любым другим учреждениям образования, в том числе и дополнительного. Проект «Растем вместе» действует уже в 43 городах России.

    ТЭГИ:
    За год более 500 жителей Самарской области открыли свое дело благодаря господдержке

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