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    В Самарской области в три раза превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослых

    24.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области в три раза превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослых

    С 10 по 16 января 2022 года в Самарской области было выявлено 17 299 случаев ОРВИ и гриппа. При этом неделей раньше заболели 13 124 жителя региона, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на данные санитарных врачей.

    Среди детей в возрасте до двух лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 36,77 %. У ребят от 3 до 6 лет — почти на 9,26 %.

    Заболеваемость детей в возрасте от 7 до 14 лет за неделю с 10 по 16 января превысила эпидпорог на 30,65 %.

    Самое высокое превышение порога по гриппу и ОРВИ наблюдалось среди самарцев в возрасте старше 15 лет - на 205,06 %, то есть в три раза. У всего населения порог превышен вдвое - на 103,13 %.

    Сейчас в регионе циркулируют аденовирусная инфекция, парагрипп и грипп А.

    ТЭГИ:
    В Самарской области в три раза превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослых

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