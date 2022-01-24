С 10 по 16 января 2022 года в Самарской области было выявлено 17 299 случаев ОРВИ и гриппа. При этом неделей раньше заболели 13 124 жителя региона, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на данные санитарных врачей.

Среди детей в возрасте до двух лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 36,77 %. У ребят от 3 до 6 лет — почти на 9,26 %.

Заболеваемость детей в возрасте от 7 до 14 лет за неделю с 10 по 16 января превысила эпидпорог на 30,65 %.

Самое высокое превышение порога по гриппу и ОРВИ наблюдалось среди самарцев в возрасте старше 15 лет - на 205,06 %, то есть в три раза. У всего населения порог превышен вдвое - на 103,13 %.

Сейчас в регионе циркулируют аденовирусная инфекция, парагрипп и грипп А.