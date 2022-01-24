Энергетики поднимут ее температуру до 120 градусов. В связи с этим жителей города призывают быть максимально осторожными с горячей водой и не разрешать пользоваться системой водоснабжения детям без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также специалисты напомнили о необходимости проверить корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Из-за неисправности в краны жильцов может поступить горячая вода излишней температуры. В случае обнаружения дефектов оборудование нужно починить.