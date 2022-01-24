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    В Самаре из-за грядущих морозов повысят температуру воды в трубах

    24.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре из-за грядущих морозов повысят температуру воды в трубах

    Энергетики поднимут ее температуру до 120 градусов. В связи с этим жителей города призывают быть максимально осторожными с горячей водой и не разрешать пользоваться системой водоснабжения детям без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

    Также специалисты напомнили о необходимости проверить корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Из-за неисправности в краны жильцов может поступить горячая вода излишней температуры. В случае обнаружения дефектов оборудование нужно починить.

    ТЭГИ:
    В Самаре из-за грядущих морозов повысят температуру воды в трубах

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