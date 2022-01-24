В Самарский университет ищут специалиста, который будет обеспечивать реализацию финансово-хозяйственной деятельности (в том числе проверки всей документации планово-финансового управления, управление бухгалтерского учета, отдела закупок).
Также нужно будет исполнять план контрольных мероприятий, организовывать и проводить все виды контроля (предварительного, текущего и последующего) и оформлять результаты, участвовать в проведении проверок, следить за устранениями нарушений.
Требования: высшее образование (экономическое, возможно иное при наличии необходимой переподготовки / повышения квалификации), опыт работы в сфере контрольной, ревизионной деятельности, внутреннего контроля, аудита, дополнительное профессиональное образование по направлениям экономика, юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, теория и практика внутреннего контроля.
Вакансия дает преимущество соискателям, работавшим в Счетной палате, УФК, КРО, КРУ правоохранительных органов, органов государственной власти, федеральных государственных образовательных учреждений.
Требуемый опыт работы – более шести лет.
Зарплата – до 40 тысяч рублей.
Анна Ивановна Розенцвайг
8-927-261-54-33
В компанию «У Палыча» ищут сотрудника, который будет принимать участие в приготовлении кондитерской продукции, а также помогать мастеру цеха, кондитеру и более опытным помощникам кондитера (в число обязанностей входят нарезка цукатов, обжарка арахиса, склейка тортов, украшение тортов, нарезка коржей, взвешивание готовой продукции).
Требования: приветствуется образование в сфере поварского дела. На должность рассмотрят кандидатов без опыта работы, с желанием развиваться в области кулинарии.
Опыт работы не требуется. Зарплата – от 25 до 30 тысяч рублей.
На собеседование можно прийти без предварительной записи по адресу: Мальцева 4, с 9:00 до 12:00 в будни.
Юлия
8-927-715-61-79
perconal@palich.ru
«Винотека» ищет специалиста, который будет консультировать гостей по подбору вин и сопровождения, работать с кассовым оборудованием, заниматься приемом и выкладкой продукции, проводить своевременную ротацию на полках, поддерживать чистоту, порядок и атмосферу Friendly на торговых точках, а также регулярно совершенствовать свои знания.
Опыт работы не требуется.
Марта Снигур
277-20-18 (добавочный код 21 (офис) по будням с 8:00 до 17:00)
personal@vinotecafw.ru
В самарскую больницу имени Середавина ищут врача-педиатра. Он будет заниматься оказанием медицинской помощи в педиатрическом корпусе в соответствии со стандартами.
Требования: высшее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата по специальности «Педиатрия», наличие квалификационной категории.
Опыт работы не требуется.
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Самарской области ищут специалиста, который займется обслуживанием ПК, настройкой офисного ПО (MS Office, программы бухгалтерской отчетности и т.д.), обеспечением информационной безопасности и антивирусной защиты, поддержкой и развитием, модернизацией IT-инфраструктуры компании, устранением системных неполадок и пользовательских ошибок, настройкой и администрированием серверов Linux, Windows.
Требования: навыки конфигурирования сетевого оборудования, знание оперативных систем MS Windows XP/7/10, MS Windows Server 2008R2/2012R2, опыт сетевого администрирования, настройки установки офисных программ, знание офисных программ на уровне администратора, умение работать с офисным оборудованием и технической документацией, годность по медицинскому состоянию здоровья.
Желателен опыт работы от года до трех лет. Зарплата – от 35 до 42 тысяч рублей.
Александр Когтев
8-987-911-77-71
kogtev763@yandex.ru
Карьера
Карьера
Карьера
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