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    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

    24.01.2022

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    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин
    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

    Аудитор/Ревизор

    В Самарский университет ищут специалиста, который будет обеспечивать реализацию финансово-хозяйственной деятельности (в том числе проверки всей документации планово-финансового управления, управление бухгалтерского учета, отдела закупок).

    Также нужно будет исполнять план контрольных мероприятий, организовывать и проводить все виды контроля (предварительного, текущего и последующего) и оформлять результаты, участвовать в проведении проверок, следить за устранениями нарушений.

    Требования: высшее образование (экономическое, возможно иное при наличии необходимой переподготовки / повышения квалификации), опыт работы в сфере контрольной, ревизионной деятельности, внутреннего контроля, аудита, дополнительное профессиональное образование по направлениям экономика, юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, теория и практика внутреннего контроля.

    Вакансия дает преимущество соискателям, работавшим в Счетной палате, УФК, КРО, КРУ правоохранительных органов, органов государственной власти, федеральных государственных образовательных учреждений.

    Требуемый опыт работы – более шести лет.
    Зарплата – до 40 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Анна Ивановна Розенцвайг
    8-927-261-54-33

    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

    Помощник кондитера 

    В компанию «У Палыча» ищут сотрудника, который будет принимать участие в приготовлении кондитерской продукции, а также помогать мастеру цеха, кондитеру и более опытным помощникам кондитера (в число обязанностей входят нарезка цукатов, обжарка арахиса, склейка тортов, украшение тортов, нарезка коржей, взвешивание готовой продукции).

    Требования: приветствуется образование в сфере поварского дела. На должность рассмотрят кандидатов без опыта работы, с желанием развиваться в области кулинарии.

    Опыт работы не требуется. Зарплата – от 25 до 30 тысяч рублей.

    На собеседование можно прийти без предварительной записи по адресу: Мальцева 4, с 9:00 до 12:00 в будни.

    Контактная информация:

    Юлия
    8-927-715-61-79
    perconal@palich.ru

    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

    Консультант в винный магазин/Кавист

    «Винотека» ищет специалиста, который будет консультировать гостей по подбору вин и сопровождения, работать с кассовым оборудованием, заниматься приемом и выкладкой продукции, проводить своевременную ротацию на полках, поддерживать чистоту, порядок и атмосферу Friendly на торговых точках, а также регулярно совершенствовать свои знания.

    Опыт работы не требуется.

    Контактная информация:

    Марта Снигур
    277-20-18 (добавочный код 21 (офис) по будням с 8:00 до 17:00)
    personal@vinotecafw.ru

    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

    Врач-педиатр 

    В самарскую больницу имени Середавина ищут врача-педиатра. Он будет заниматься оказанием медицинской помощи в педиатрическом корпусе в соответствии со стандартами.

    Требования: высшее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата по специальности «Педиатрия», наличие квалификационной категории.

    Опыт работы не требуется.

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

    Старший инженер группы автоматизации

    ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Самарской области ищут специалиста, который займется обслуживанием ПК, настройкой офисного ПО (MS Office, программы бухгалтерской отчетности и т.д.), обеспечением информационной безопасности и антивирусной защиты, поддержкой и развитием, модернизацией IT-инфраструктуры компании, устранением системных неполадок и пользовательских ошибок, настройкой и администрированием серверов Linux, Windows.

    Требования: навыки конфигурирования сетевого оборудования, знание оперативных систем MS Windows XP/7/10, MS Windows Server 2008R2/2012R2, опыт сетевого администрирования, настройки установки офисных программ, знание офисных программ на уровне администратора, умение работать с офисным оборудованием и технической документацией, годность по медицинскому состоянию здоровья.

    Желателен опыт работы от года до трех лет. Зарплата – от 35 до 42 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Александр Когтев
    8-987-911-77-71
    kogtev763@yandex.ru

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    Вакансии недели: требуются врач-педиатр, помощник кондитера и консультант в винный магазин

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