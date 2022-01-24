Помощник кондитера

В компанию «У Палыча» ищут сотрудника, который будет принимать участие в приготовлении кондитерской продукции, а также помогать мастеру цеха, кондитеру и более опытным помощникам кондитера (в число обязанностей входят нарезка цукатов, обжарка арахиса, склейка тортов, украшение тортов, нарезка коржей, взвешивание готовой продукции).



Требования: приветствуется образование в сфере поварского дела. На должность рассмотрят кандидатов без опыта работы, с желанием развиваться в области кулинарии.



Опыт работы не требуется. Зарплата – от 25 до 30 тысяч рублей.

На собеседование можно прийти без предварительной записи по адресу: Мальцева 4, с 9:00 до 12:00 в будни.