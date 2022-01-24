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    Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Павлова

    24.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Завкафедрой управления качеством в здравоохранении института профессионального образования СамГМУ скончался на 71-м году жизни. Глава Самары выразила соболезнования в связи со смертью Василия Павлова.

    — От администрации городского округа Самара и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Василия Васильевича Павлова.

    Василий Васильевич более 20 лет своей жизни посвятил работе в сфере здравоохранения, пользовался заслуженным уважением и авторитетом в медицинском сообществе. Он всегда стремился совершенствовать и развивать сферу оказания медицинской помощи на благо жителей Самары и Самарской области. 

    При его непосредственном участии были внедрены современные принципы организации медпомощи,  в том числе система обязательного медицинского страхования. Многие технологии, принятые благодаря его взвешенным и своевременным решениям, в настоящее время широко применяются на территории области.

    Василий Васильевич принимал активное участие в общественной жизни города и области, входил в состав Общественной палаты городского округа Самара. Он всегда активно участвовал в решении важных для самарцев вопросов, последовательно, мудро и принципиально отстаивал интересы жителей города.

    Это огромная утрата для Самары, для каждого, кто был знаком с Василием Васильевичем. Мы скорбим вместе с вами.

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Павлова

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