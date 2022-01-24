Минздрав РФ обновил перечень противопоказаний по вакцинации от коронавируса. Общими для всех вакцин противопоказаниями стали острые аллергические реакции и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки — при них медотвод действует бессрочно. Остальные противопоказания затрагивают лишь часть вакцин либо носят временный характер.

Жителям региона нужно внимательно и ответственно отнестись к выбору вакцины, так как каждая имеет собственные противопоказания. Напомним, жителям Самарской области на сегодняшний день доступны 4 вакцины: «КовиВак», «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». Уточнить наличие конкретного препарата можно на карте вакцинации.

— Часть противопоказаний, обозначенных минздравом, полностью исключают прививку. Это аллергия и тяжелые осложнения после вакцинации (такие как анафилактический шок, судороги, температура тела выше 40 градусов), отек в месте инъекции, гиперчувствительность к компонентам препарата. Тем не менее, большинству жителей, которые не имеют противопоказаний, вакцинацию следует проходить обязательно, — утверждает руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

— В настоящее время считается, что любой организм, который имеет иммунитет, уже защищен. А как мы можем получить иммунитет? Либо мы уже переболели, либо получили вакцину. Вакцинация намного лучше перенесенной болезни, потому что она позволяет нам безболезненно и довольно быстро сформировать иммунитет, чтобы мы оказались защищены в случае встречи нашего организма с инфекцией. К сожалению, могут заболевать и привитые люди, но они будут переносить заболевание в более легком варианте, без тяжелых осложнений. Это именно то, для чего проводится вакцинация.

Ряд противопоказаний носят временный характер, это острые инфекционные и неинфекционные, респираторные вирусные заболевания, а также обострение хронических болезней.

— Все противопоказания делятся на три категории: бессрочные, установленные на определенный срок и применение определенных видов вакцин у определенных категорий граждан. Противопоказания устанавливаются вашим врачом в зависимости от анамнеза и вашего состояния на сегодняшний день, — объясняет Максим Замулин, главный врач ТГКБ 1.

Следует учесть, что не все вакцины подходят для пожилых, не все – для беременных и кормящих матерей, при онкозаболеваниях также выбор вакцины должен быть очень взвешенным:

• При злокачественных образованиях минздрав не рекомендует делать прививку «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

• Беременным и кормящим не рекомендуется вакцинация: «Эпиваккороной» «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».

• Пожилым людям старше 60 лет следует отказаться от прививок «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Кроме того, минздрав не рекомендует прививаться детям, подросткам и молодым людям до 18 лет. Исключением является вакцинация «Спутником М», которая разрешена детям с 12 до 18 лет.

Медики по-прежнему уверены, что единственный способ справиться с пандемией и защитить здоровье – вакцинироваться. Главное, выбрать ту прививку, которая подходит лично вам.

— Самым эффективным способом профилактики вирусной инфекции была и остается вакцинация с целью подготовки иммунной системы ко встрече с вирусом. Согласно последним данным совместных исследований ученых Италии и России, Спутник V формирует гораздо более эффективный иммунитет по сравнению с другими вакцинами, применяемыми в мире, – подчеркнул врач-хирург больницы №4 Тольятти Сергей Тетюшкин.

Соблюдение данных минздравом рекомендаций поможет избежать редких побочных эффектов.