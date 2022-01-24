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    В Самарской области закрыли пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах

    24.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Причина – увеличение числа пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.

    Как сообщает пресс-служба минздрава Самарской области, ранее в экспресс-пунктах проходили тестирование жители, не имеющие признаков болезни. 

    Сейчас экспресс-тесты используются в работе мобильных медицинских бригад, оказывающих помощь взрослым и детям на дому, а также в поликлиниках для своевременной постановки диагноза и организации лечения. 

    При наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.

    ТЭГИ:
    В Самарской области закрыли пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах

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