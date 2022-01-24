Причина – увеличение числа пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба минздрава Самарской области, ранее в экспресс-пунктах проходили тестирование жители, не имеющие признаков болезни.

Сейчас экспресс-тесты используются в работе мобильных медицинских бригад, оказывающих помощь взрослым и детям на дому, а также в поликлиниках для своевременной постановки диагноза и организации лечения.

При наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.