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    В Тольятти женщина жила в квартире со 120 собаками

    24.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Тольятти женщина жила в квартире со 120 собаками

    Информация об этом появилась в городских пабликах в субботу, 22 января. Как рассказали ИА «СОВА» волонтеры приюта Help, скорее всего, женщина разводила собак и зарабатывала на этом. При этом животные были в истощенном состоянии и жили в антисанитарии.

    По словам сотрудницы приюта Ирины Грибановой, о собаках они узнали от местной жительницы. Она рассказала, что от ее коллеги неприятно пахнет, и что у нее дома больше 100 животных. Еще один волонтер Татьяна Курдюкова отметила, что соседи давно жаловались на шум и лай, писали во многие инстанции, но ничего не решалось.

    Сейчас всех собак разобрали волонтеры и просто желающие помочь люди из разных городов России. Много животных уехало в Самару на передержку и в приюты. Еще одну машину отправили в Ульяновск. Многих забрали волонтеры из Казани. Остальные сейчас на передержке в Тольятти. В квартире же на данный момент остались 17 собак, которых уже готов принять приют «Ника».

    ТЭГИ:
    В Тольятти женщина жила в квартире со 120 собаками

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