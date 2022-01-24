Информация об этом появилась в городских пабликах в субботу, 22 января. Как рассказали ИА «СОВА» волонтеры приюта Help, скорее всего, женщина разводила собак и зарабатывала на этом. При этом животные были в истощенном состоянии и жили в антисанитарии.

По словам сотрудницы приюта Ирины Грибановой, о собаках они узнали от местной жительницы. Она рассказала, что от ее коллеги неприятно пахнет, и что у нее дома больше 100 животных. Еще один волонтер Татьяна Курдюкова отметила, что соседи давно жаловались на шум и лай, писали во многие инстанции, но ничего не решалось.

Сейчас всех собак разобрали волонтеры и просто желающие помочь люди из разных городов России. Много животных уехало в Самару на передержку и в приюты. Еще одну машину отправили в Ульяновск. Многих забрали волонтеры из Казани. Остальные сейчас на передержке в Тольятти. В квартире же на данный момент остались 17 собак, которых уже готов принять приют «Ника».