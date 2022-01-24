Здание 1902 года постройки расположено на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. Как пишет ГТРК «Самара» со ссылкой на 63.ru, больницу начнут реставрировать на два года раньше. Это вызвано острой необходимостью поликлиник в центре города.

Как ранее писала «Самарская газета», после реконструкции здесь откроют городскую поликлинику №13 Железнодорожного района. На первом этаже разместят детское отделение, на втором и третьем – женскую консультацию.

Также здесь будут работать лечебные корпуса с детским физиотерапевтическим отделением, дневной стационар с отделением восстановительного лечения для взрослых, бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории. Медучреждение будет рассчитано на 260 посещений в смену и 70 коек.