Самара

-12°C
    Поиск

    В этом году в Самаре начнут реконструкцию здания бывшей больницы Красного Креста

    24.01.2022

    145

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В этом году в Самаре начнут реконструкцию здания бывшей больницы Красного Креста

    Здание 1902 года постройки расположено на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. Как пишет ГТРК «Самара» со ссылкой на 63.ru, больницу начнут реставрировать на два года раньше. Это вызвано острой необходимостью поликлиник в центре города. 

    Как ранее писала «Самарская газета», после реконструкции здесь откроют городскую поликлинику №13 Железнодорожного района. На первом этаже разместят детское отделение, на втором и третьем – женскую консультацию.

    Также здесь будут работать лечебные корпуса с детским физиотерапевтическим отделением, дневной стационар с отделением восстановительного лечения для взрослых, бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории. Медучреждение будет рассчитано на 260 посещений в смену и 70 коек.

    ТЭГИ:
    В этом году в Самаре начнут реконструкцию здания бывшей больницы Красного Креста

    Читайте также:

    Новости

    В некоторых домах Самары 25 и 26 января отключат холодную воду
    Эти меры связаны с необходимостью проведения технических работ на инженерных сетях, сообщает samaragis.ru. 25 января с 9:00 в течение суток […]

    Новости

    24 января в Самарской области от коронавируса умерли девять человек
    За минувшие сутки в регионе выявили выявили 1 192 случая заболевания коронавирусом Статистика выявленных случаев выглядит следующим образом: 81 — […]

    Новости

    Самарский биатлонист помог сборной занять второе место на Кубке мира
    Эдуард Латыпов из Самарской области буквально вырвал награду на последнем круге мужской эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации