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    В Самарской области ожидаются ночные заморозки до -22 градусов

    24.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области ожидаются ночные заморозки до -22 градусов

    Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящие дни. По их сведениям, днем в понедельник, 24 января, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. 

    В ночь на вторник, 25 января, сохранится аналогичная погода. Ожидается до -22 градусов мороза. Днем будет от -10 до -15 градусов. 

    В ночь на среду, 26 января, будет облачно. Возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов. Днем будет такая же погода — ожидается от -8 до -13 градусов. 

    ТЭГИ:
    В Самарской области ожидаются ночные заморозки до -22 градусов

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