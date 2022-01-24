Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящие дни. По их сведениям, днем в понедельник, 24 января, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.

В ночь на вторник, 25 января, сохранится аналогичная погода. Ожидается до -22 градусов мороза. Днем будет от -10 до -15 градусов.

В ночь на среду, 26 января, будет облачно. Возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов. Днем будет такая же погода — ожидается от -8 до -13 градусов.