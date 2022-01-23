За минувшие сутки подтверждено 934 случая коронавирусной инфекции:
— 494 в Самаре;
— 152 в Тольятти;
— 79 в Кинеле;
— 49 в Волжском районе;
— 40 в Сызрани;
— 29 в Кинельском районе;
— 27 в Красноярском районе;
— 25 в Похвистневе;
— 15 в Шигонском районе;
— 10 в Похвистневском районе;
— 5 в Исаклинском районе;
— 3 в Клявлинском районе;
— 2 в Елховском районе;
— 2 в Красноармейском районе;
— 1 в Сызранском районе;
— 1 в Челно-Вершинском районе.
817 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 117 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 208 184 случая коронавируса.
Скончались 6 608 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев