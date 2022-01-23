За минувшие сутки подтверждено 934 случая коронавирусной инфекции:

— 494 в Самаре;

— 152 в Тольятти;

— 79 в Кинеле;

— 49 в Волжском районе;

— 40 в Сызрани;

— 29 в Кинельском районе;

— 27 в Красноярском районе;

— 25 в Похвистневе;

— 15 в Шигонском районе;

— 10 в Похвистневском районе;

— 5 в Исаклинском районе;

— 3 в Клявлинском районе;

— 2 в Елховском районе;

— 2 в Красноармейском районе;

— 1 в Сызранском районе;

— 1 в Челно-Вершинском районе.

817 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 117 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 208 184 случая коронавируса.

Скончались 6 608 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.