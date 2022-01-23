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    23 января в Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

    23.01.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Клиниках СамГМУ закрывается COVID-госпиталь

    За минувшие сутки подтверждено 934 случая коронавирусной инфекции:

    — 494 в Самаре;
    — 152 в Тольятти;
    — 79 в Кинеле;
    — 49 в Волжском районе;
    — 40 в Сызрани;
    — 29 в Кинельском районе;
    — 27 в Красноярском районе;
    — 25 в Похвистневе;
    — 15 в Шигонском районе;
    — 10 в Похвистневском районе;
    — 5 в Исаклинском районе;
    — 3 в Клявлинском районе;
    — 2 в Елховском районе;
    — 2 в Красноармейском районе;
    — 1 в Сызранском районе;
    — 1 в Челно-Вершинском районе.

    817 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 117 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 208 184 случая коронавируса.

    Скончались 6 608 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.

    ТЭГИ:
    23 января в Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

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