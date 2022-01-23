Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме.

На сегодняшний день в Самаре выпало 69,5 мм осадков, высота снежного покрова достигла 55 см. Для сравнения — в прошлом году в это время высота покрова составляла 49 см.

Городской администрацией постоянно проводится работа по увеличению показателей по вывозу снега, которые были озвучены в начале текущей недели. В снегоуборочную кампанию вовлечена не только собственная спецтехника профильных организаций, но и дополнительные машины промышленных предприятий и дорожно-строительных компаний.

Сегодня днем на улично-дорожной сети города работает 324 единиц техники. Также в смену вышли 3 100 дворников, 2 800 из которых приводят в порядок территории, закрепленные за внутригородскими районами.

— Выходы из подъездов расчищены уже на 90-95 %, дворы – на 70 %, квартальные проезды – на 67 %, — пояснил первый заместитель главы города Владимир Василенко. — Сегодня после объезда территорий я собрал оперативное совещание и поставил перед сотрудниками городских служб конкретные задачи, в частности по усилению контроля за расчисткой внутриквартальных проездов.

По словам Владимира Василенко, на сегодняшний день имеются замечания к работе МП «Благоустройство». На это было указано директору муниципального предприятия. Если до четверга не будет выполнен установленный планом объем работ, и ситуация не исправится, будет поставлен вопрос о персональной ответственности руководителя организации.