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    В Самаре снегопады идут на рекорд

    23.01.2022

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    В области похолодает до -18 °C

    В воскресенье, 23 января в Самарской области ожидаются сильные осадки, обледенение, местами возможны метели. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся до понедельника.

    В Самаре для уборки дорог выведена дополнительная снегоуборочная техника. В субботу днем улицы расчищали 420 единиц техники и около 3 500 рабочих. Главам всех городов и районов области поручено организовать круглосуточную работу коммунальных служб.

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    В Самаре снегопады идут на рекорд

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