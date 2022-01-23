В воскресенье, 23 января в Самарской области ожидаются сильные осадки, обледенение, местами возможны метели. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся до понедельника.

В Самаре для уборки дорог выведена дополнительная снегоуборочная техника. В субботу днем улицы расчищали 420 единиц техники и около 3 500 рабочих. Главам всех городов и районов области поручено организовать круглосуточную работу коммунальных служб.